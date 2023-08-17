Finally, Tinubu unveils Ministers’ Portfolios, names Wike FCT Minister Badaru Defence, Wale Edun Finance

Seventy-nine days after he has been sworn in as President, Bola Ahmed Tinubu yesterday assigned portfolios to the 46 ministers who were confirmed by the National Assembly with the strongman of the Peoples Democratic Party (PDP) and former governor of Rivers State Nyeson Wike taking over Abuja as Minister of the Federal Capital Territory.
President Tinubu named the former governor of Jigawa State as Minister of Defence with Wale Edun designated Minister of Finance and Coordinating Minister of Economy while Dave Umahi becomes Minister of Works.
Below is the full list of Ministers with their portfolios.
1. MINISTER OF STATE, AGRICULTURE AND FOOD SECURITY – A. SABI ABDULLAHI
2. MINISTER OF STATE, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT – ABDULLAHI T. GWARZO
3. MINSTER OF AGRICULTURE AND FOOD SECURITY – ABUBAKAR KYARI
4. MINISTER OF YOUTH – ABUBAKAR MOMOH
5. MINISTER OF POWER – ADEBAYO ADELABU
6. MINISTER OF TRANSPORTATION – ADEGBOYEGA OYETOLA
7. MINISTER OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT – AHMED M. DANGIWA
8. COORDINATING MINISTER OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE – ALI PATE
9. MINISTER OF BUDGET AND ECONOMIC PLANNING – ATIKU BAGUDU
10. MINISTER OF STATE, WATER RESOURCES AND SANITATION – BELLO M. GORONYO
11. MINISTER OF STATE, DEFENCE – BELLO MATAWALLE
12. MINISTER OF HUMANITARIAN AFFAIRS AND POVERTY ALLEVIATION – BETTA EDU
13. MINISTER OF COMMUNICATIONS, INNOVATION AND DIGITAL ECONOMY – BOSUN TIJANI
14. MINISTER OF MARINE AND BLUE ECONOMY – BUNMI TUNJI-OJO
15. MINISTER OF WORKS – DAVID UMAHI
16. MINISTER OF SOLID MINERALS DEVELOPMENT – DELE ALAKE
17. MINISTER OF INDUSTRY, TRADE AND INVESTMENT – DORIS ANITE
18. MINISTER OF STATE, GAS RESOURCES – EKPERIPE EKPO
19. MINISTER OF AVIATION AND AEROSPACE DEVELOPMENT – FESTUS KEYAMO
20. MINISTER OF ART, CULTURE AND THE CREATIVE ECONOMY – HANNATU MUSAWA
21. MINISTER OF STATE, PETROLEUM RESOURCES – HEINEKEN LOKPOBIRI
22. MINISTER OF POLICE AFFAIRS – IBRAHIM GEIDAM
23. MINISTER OF STATE, POLICE AFFAIRS – IMAAN SULAIMAN-IBRAHIM
24. MINISTER OF STATE, ENVIRONMENT AND ECOLOGY – ISHAK SALAKO
25. MINISTER OF SPORTS DEVELOPMENT – JOHN ENOH
26. MINISTER OF WATER RESOURCES AND SANITATION – JOSEPH UTSEV
27. ATTORNEY GENERAL OF THE FEDERATION AND MINISTER OF JUSTICE – LATEEF FAGBEMI
28. MINISTER OF TOURISM – LOLA ADE-JOHN
29. MINISTER OF STATE, FEDERAL CAPITAL TERRITORY – MAIRIGA MAHMUD
30. MINISTER OF DEFENCE – MOHAMMED BADARU
31. MINISTER OF INFORMATION AND NATIONAL ORIENTATION – MUHAMMED IDRIS
32. MINISTER OF STATE, LABOUR AND EMPLOYMENT – NKIRUKA ONYEJEOCHA
33. MINISTER OF THE FEDERAL CAPITAL TERRITORY – NYESOM WIKE
34. MINISTER OF INTERIOR – SA’IDU A. ALKALI
35. MINISTER OF STEEL DEVELOPMENT – SHUAIBU A. AUDU
36. MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT – SIMON B. LALONG
37. MINISTER OF EDUCATION – TAHIR MAMAN
38. MINISTER OF STATE, HEALTH AND SOCIAL WELFARE – TUNJI ALAUSA
39. MINISTER OF STATE, STEEL DEVELOPMENT – U. MAIGARI AHMADU
40. MINISTER OF INNOVATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY – UCHE NNAJI
41. MINISTER OF WOMEN AFFAIRS – UJU KENNEDY
42. MINISTER OF FINANCE AND COORDINATING MINISTER OF THE ECONOMY – WALE EDUN
43. MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS – YUSUF M. TUGGAR
44. MINISTER OF STATE, EDUCATION – YUSUF T. SUNUNU
45. MINISTER OF SPECIAL DUTIES AND INTER-GOVERNMENTAL AFFAIRS – ZEPHANIAH JISALO
46. MINISTER OF ENVIRONMENT AND ECOLOGICAL MANAGEMENT [KADUNA]
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