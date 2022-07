Sis Ola Nwoji; past President ; Sis Fidelia Obumselu past President and Sis Ijeoma Enekwa Founding President .

L-r… Sis Oluchi Ezeanya, Sis Ada Mbaezu, Sis Gloria Ayozie, Sis Chidi Ukaegbu and Sis Uju Eze.

L-r… Sis Joy Obimma, Sis Lizzy Ikenua and Sis Ada Mbaezue.

Sis Ijeoma Agazie, Sis Chinyere Ikenue, Sis Azuka Eboh, Sis Ugo Chine during the daughters of Light Society, Arch Bishop vinning memorial cathedral (AVMCC) ikeja 25th Anniversary in Lagos.

For a better society