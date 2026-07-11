NESCAFÉ next level promotion grand finale, held in Lagos

From left: Winner of Laptop, Najimdeen Yusuf; Winner Makeup Kit Jenifer Sunday: Managing Director, Nestle Nigeria Plc, Wassim Elhusseini; Winner Industrial Sewing Machine, Nwojiji Chukwuemeka; Category Manager, Coffee Nigeria Nestle, Jean- Pierre Duplan: during the Nescafé next level promotion grand Finale by Nestlè Nigeria, in Lagos, 10/07/2006… Photos: Chinyere Ikeanyi.
Managing Director, Nestle Nigeria Plc, Wassim Elhusseini ( middle), with Nestle Managers, pose with the winners during the Nescafé next level promotion grand Finale by Nestlè Nigeria, in Lagos, 10/07/2006. Photos: Chinyere Ikeanyi.
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