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July 9, 2026
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Breaking: Court remands ex-chairman CCT in Kuje prison

by Peter Anayo099

Court remands former Chairman of Code of Conduct Tribunal, CCT, Danladi Umar at Kuje Correcrional Centre over alleged corruption.

This was disclosed on TVC today.

Details later…

 

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