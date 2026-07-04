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July 5, 2026
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emPLE Life Assurance partners Medplus Pharmacy on medical outreach

by Kelvin Egerue0399

(L-R) Business Development Officer, Medplus, Adedire Oluwatimilehin; Head, Marketing and Customer Experience, emPLE Nigeria, Rachel Owolabi; Babaloja Badagry International Market, Chief Alabi Solomon Akinwale; Chief Distribution Officer, emPLE Life Assurance Limited, Funke Sanni;  Iyaloja Badagry International Market, Chief Mrs Oluwatoyin Okoya; Head, Credit Sales Advisory emPLE Life Assurance Limited, Aderonke Smith during a medical outreach organised in partnership with Medplus Pharmacy Limited at Badagry International Market, Lagos.

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