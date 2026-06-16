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June 16, 2026
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Young Engineers Forum of Nigeria Ikeja branch holds Engr Olubunmi Daramola, Power System Training held in Lagos

by Peter Anayo0119

L-r …Pioneer  Coordinator, at the Power Systems Training of Young Engineers Forum of Nigeria (YEFON), Nigerian Society of Engineers  (NSE), Ikeja branch, Engr. Messiah Ameh;  Prenedos Power Limited, Engr Oginni Ayoola ; ( Daughter of Late Engr Olubunmi Daramola), Olamide Daramola; YEFON, Coordinator  NSE ikeja , Engr Oluwatoyin  Eniojukan; Vice Chairman, NSE ikeja Branch Engr. Olubowale Rotimi, Managing Director miho Inspection System Nigeria Limited, Dogara Buba, Kehinde Daramola, Vice Chairman of Ikeja Local Government, Hon. Abisola Omisore, during the Opening Ceremony of Engr Olubunmi Daramola, Power System Training, organised by YEFON NSE Ikeja branch, held in Lagos on 13/6/2026… PHOTOS: CHINYERE IKEANYI.

L-r …( Daughter of Late Engr Olubunmi Daramola) Olamide Daramola; YEFON, Coordinator  NSE ikeja, Engr Oluwatoyin  Eniojukan; Vice Chairman, NSE ikeja Branch Engr. Olubowale Rotimi, Managing Director miho Inspection System Nigeria Limited, Dogara Buba, Kehinde Daramola, Vice Chairman of Ikeja Local Government, Hon. Abisola Omisore, Engr. Michael Akorede and Assistant Coordinator (YEFON)  Engr David Tuwere Emumejakpor.

L-r …Pioneer  Coordinator, at the Power Systems Training of Young Engineers Forum of Nigeria (YEFON), Nigerian Society of Engineers  (NSE), Ikeja branch, Engr. Messiah Ameh;  Prenedos Power Limited, Engr Oginni Ayoola ; ( Daughter of Late Engr Olubunmi Daramola), Olamide Daramola; Managing Director miho Inspection System Nigeria Limited, YEFON, Coordinator  NSE Ikeja, Engr Oluwatoyin  Eniojukan.

L-r … Pioneer  Coordinator, at the Power Systems Training of Young Engineers Forum of Nigeria (YEFON), Nigerian Society of Engineers  (NSE), Ikeja branch, Engr. Messiah Ameh;  Prenedos Power Limited, Engr Oginni Ayoola ; ( Daughter of Late Engr Olubunmi Daramola), Olamide Daramola;  Managing Director miho Inspection System Nigeria Limited, YEFON, Coordinator  NSE Ikeja, Engr Oluwatoyin  Eniojukan; Vice Chairman of Ikeja Local Government, Hon. Abisola Omisore; Vice Chairman, NSE Ikeja Branch, Engr. Olubowale Rotimi. Kehinde Daramola, Vice Chairman of Ikeja Local Government, Hon. Abisola Omisore.

Sitting L-r … Pioneer  Coordinator,at the Power Systems Training of Young Engineers Forum of Nigeria (YEFON), Nigerian Society of Engineers  (NSE), Ikeja branch, Engr. Messiah Ameh;  Prenedos Power Limited, Engr Oginni Ayoola ; ( Daughter of Late Engr Olubunmi Daramola), Olamide Daramola;  Managing Director miho Inspection System Nigeria Limited, YEFON, Coordinator  NSE Ikeja, Engr Oluwatoyin  Eniojukan; Vice Chairman of Ikeja Local Government, Hon. Abisola Omisore; Vice Chairman, NSE Ikeja Branch Engr. Olubowale Rotimi. Kehinde Daramola, Vice Chairman of Ikeja Local Government, Hon. Abisola Omisore. during the Opening Ceremony of Engr Olubunmi Daramola, Power System Training, organised by (YEFON) NSE Ikeja branch held in Lagos on 13/6/2026… PHOTOS: CHINYERE IKEANYI.

 

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