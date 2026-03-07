Tinubu assigns 65 envoys to foreign missions, UN

President Bola Tinubu on Friday approved the posting of 65 ambassadors-designate to Nigeria’s foreign missions and the United Nations.
The envoys comprise 31 non-career and 34 career ambassadors whose nominations were confirmed by the Senate in December, 2025.
This was contained in a statement issued by the President’s spokesman, Bayo Onanuga, in Abuja.
Among the non-career envoys are former Aviation Minister Femi Fani-Kayode who was posted to Germany, while Jimoh Ibrahim was appointed Nigeria’s Permanent Representative to the United Nations.
Reno Omokri was posted to Mexico, while Lateef Are will serve as ambassador to the U.S. .
Former Minister of Health, Isaac Adewole, was assigned to Canada, while Aminu Dalhatu will serve as High Commissioner to the UK.
Other non-career envoys include Ita Enang to South Africa, Former INEC boss, Mahmood Yakubu to Qatar and Grace Bent to Togo.
Among the career diplomats, Mohammed Mahmud Lele was posted to Algeria, Shehu Barde to Ghana and Abdussalam Zayyad to Senegal.
Others include Bako Umar to Morocco, Aminu Nasir to Ethiopia and Ibrahim Danlami to Kenya.
Onanuga said the Ministry of Foreign Affairs had already received agrément from the United Kingdom for Dalhatu and from France for Ayodele Oke.
He added that nominations of the remaining envoys had been conveyed to the respective host countries for agrément in line with diplomatic practice.
The president also directed the Ministry of Foreign Affairs to immediately commence an induction programme for the ambassadors-designate and High Commissioners.
Full list of NON-CAREER AMBASSADORS / HIGH COMMISSIONERS
1. SENATOR GRACE BENT: LOME-TOGO
2. SEN. ITA ENANG: SOUTH AFRICA
3. IKPEAZU VICTOR: SPAIN
4. NKECHI LINDA UFOCHUKWU: TEL-AVIV, ISRAEL
5. MAHMUD YAKUBU: QATAR
6. PAUL OGA ADIKWU: THE VATICAN CITY HOLY SEE
7. VICE ADMIRAL IBOK-ETE EKWE IBAS: THE PHILIPPINES
8. MR. RENO OMOKRI: MEXICO CITY, MEXICO
9. HON. (ENGR.) ABASI BRAIMAH (FMHR): BUDAPEST, HUNGARY
10. MRS. ERELU ANGELA ADEBAYO: PORTUGAL
11. BARR. OLUMILUA OLUWAYIMIKA AYOTUNWA: TOKYO, JAPAN
12. RT. HON. UGWUANYI IFEANYI LAWRENCE: ATHENS, GREECE
13. BARR. CHIOMA PRISCILLA OHAKIM: WARSAW, POLAND
14. AMINU DALHATU: UNITED KINGDOM, UK
15. LT. GEN ABDULRAHMAN BELLO DAMBAZAU: BEIJING, CHINA
16. HON. TASIU MUSA MAIGARI: GAMBIA
17. OLUFEMI PEDRO: AUSTRALIA
18. BARR. MUHAMMED UBANDOMA ALIYU: ARGENTINA
19. LATEEF KAYODE ARE: USA
20. AMB. JOSEPH SOLA IJI: RUSSIA
21. SEN. JIMOH IBRAHIM: UN PERMANENT REPRESENTATIVE
22. FEMI FANI KAYODE: GERMANY
23. PROF. ISAAK FOLORUNSO ADEWOLE: OTTAWA, CANADA
24. AJIMOBI FATIMA FLORENCE (F): AUSTRIA
25. MRS. LOLA AKANDE (F): SWEDEN
26. AYODELE OKE: FRANCE
27. YAKUBU N. GAMBO: SAUDI ARABIA
28. SENATOR PROF. NORA LADI DADUUT: SEOUL, SOUTH KOREA
29. BARR. ONUEZE CHUKWUJIKA JOE OKOCHA SAN: DUBLIN
30. DR. KULU HARUNA ABUBAKAR: TUNIS, TUNISIA
31. RT. HON. JERRY SAMUEL MANWE: PORT OF SPAIN, T&T
Full list of CAREER AMBASSADORS / HIGH COMMISSIONERS LIST
1. AMB. NWABIOLA EZENWA CHUKWUMEKA: COTE D’IV/OIRE
2. BESTO MAIMUNA IBRAHIM: NIAMEY-NIGER
3. MONICA OKWUCHUKWU ENEBECHI: SAO TOME, STP
4. AMB. MOHAMMED MAHMUD LELE: ALGIERS-ALGERIA
5. ENDONI SYNDOPH PAEBI: OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
6. AHMED MOHAMMED MONGUNO: CAIRO EGYPT
7. AMB.JANE ADAMS (NEE OKON) MICHAEL (F): KINGSTON-JAMAICA
8. AMB. CLARK-OMERU ALEXANDRA (F): LUSAKA-ZAMBIA
9. CHIMA GEOGGREY LIOMA DAVID: BAMAKO-MALI
10. AMB. ODUMAH YVONNE EHINOSEN: MALABO –E/GUINEA
11. AMB WASA SEGUN IGE: BEIRUT, LEBANON
12. RUBEN ABIMBOLA SAMUEL (F): ROME, ITALY
13. AMB.ONAGA OGECHUKWU KINGSLEY: MAPUTO, MOZAMBIQUE
14. AMB.MAGAJI UMAR: KINSASHA, DR CONGO
15. AMB.MUHAMMAD SAIDU DAHIRU: NEW DELHI-INDIA
16. AMB. ABDUSSALAM HABU ZAYYAD: DAKAR-SENEGAL
17. AMB SHEHU ILU BARDE: ACCRA GHANA
18. AMB.AMINU NASIR: ETHIOPIA
19. ABUBAKAR MUSA MUSA: N’DJAMENA, CHAD
20. AMB. HAIDARA MOHAMMED IDRIS: THE HAGUE-NETHERLANDS
21. AMB.BAKO ADAMU UMAR: RABAT-MOROCCO
22. AMB. SULU GAMBARI OLATUNJI AHMED: MALAYSIA
23. AMB.ROMATA MOHAMMED OMOBOLANLE (F): TANZANIA
24. AMB. SHAGA JOHN SHAMAH: BOTSWANA
25. SALAU, HAMZA MOHAMMED: TEHRAN, IRAN
26. AMB.IBRAHIM DANLAMI: KENYA
27. IBRAHIM ADEOLA MOPELOLA (F): COTONOU-BENIN
28. AMB.AYENI ADEBAYO EMMANUEL: BRUSSELS, BELGIUM
29. AMB.AKANDE WAHAB ADEKOLA: BERNE-SWITZERLAND
30. AMB. AREWA (NEE ADEDOKUN) ESTHER (F): WINDHOEK-NAMIBIA
31. AMB.GERGADI JOSEPH JOHN: LIBREVILLE-GABON
32. AMB. LUTHER OGBOMODE AYO-KALATA (F): SIERRA LEONE
33. DANLADI YAKUBU NYAKU : KHARTOUM-SUDAN
34. BELLO DOGON-DAJI HALIRU: BANGKOK, THAILAND.
