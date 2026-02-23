DLM Capital Group receives Dr. Adobi Stella Nwapa, Executive Director, Zenith Bank, and her team at DLM Capital Group Headquarters, Ikoyi, Lagos

Group Chief Executive Officer, DLM Capital Group, Dr Sonnie Babatunde Ayere (left); Executive Director, Zenith Bank, Adobi Stella Nwapa, during a courtesy visit to DLM Capital Group HQ, Ikoyi, Lagos, recently.
