February 11, 2026
Champion Newspapers LTD
Nutrition Intervention Programme organises by FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc for pupils of Ojodu Pry Sch Lagos

by Peter Anayo0100

From left… President, Middle East, Pakistan and Africa, Royal FrieslandCampina, Ali Khan; Pupil John Ogomide and Managing Director, FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc, Roger Adou, during the Nutrition Intervention Programme organised by FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc for pupils of Ojodu Primary School 1-3, Ojodu, Lagos on Wednesday, February 11.

From left… President, Middle East, Pakistan and Africa, Royal FrieslandCampina, Ali Khan; Pupil Awosanmi Tomisin; and Managing Director, FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc, Roger Adou, during the Nutrition Intervention Programme organised by FrieslandCampina WAMCO Nigeria Plc for pupils of Ojodu Primary School 1-3, Ojodu, Lagos on Wednesday February 11.

 

