September 1, 2025
Trending now

Six die, nine sustain injuries in auto-crash along Lekki- Epe Expressway, Lagos

Atlantis unveils Atlantian Crown Bank LLC Online Banking to bring Digital Ecurrency…

NSCDC/police clash: Gunshot victims narrate ordeal, blame Ebonyi Reps member, allies

NSITF boosts workers health with vital equipment

First Lady, Women Affairs Minister empower women farmers at Agro-value chain workshop

Agusto & Co. Upgrades Axxela to ‘Aa-’, Underscoring Strong Financial Discipline and…

Ibrahim replaces Yare as AMAC speaker as APC members dominate house

Harvard Professor Applauds Dakuku Peterside’s Leading in a Storm for Navigating Uncertainty

The 2025 CIBN Chartered Banker Induction & Prize Awards Day

IPOB on Ekpa’s conviction: It’s his cross to bear

Champion Newspapers LTD
Photo Gallery

The 2025 CIBN Chartered Banker Induction & Prize Awards Day

by Editor0220

L-R. Akin Morakinyo ACIB, HCIB, Registrar/CEO – CIBN, Dr. Ken Opara PhD, FCIB
Immediate Past President – CIBN,  Dr. Uche M. Olowu PhD, FCIB – Past President- CIBN,Lady Ada Chukwudozie, Chairman, Keystone Bank Ltd,  Prof. Pius Deji Olanrewaju PhD, FCIB
President/Chairman of Council – CIBN, Dr. Jameelah Sharrieff- Ayedun – Managing Director/CEO – Credit Registry, Mr Alhassan Abdulkarim HCIB Executive Director Jaiz Bank Plc; and  Prof. Segun Ajibola PhD, FCIB – Past President CIBN.

Related posts

Instigative hearing on CBN staff retirement held in Abuja

Peter Anayo

Nigerian Society of Engineers confers Prestigious Fellowship of Engineering on Engr. Bosede Oyekunle in Abuja

Peter Anayo

Latest News from Champion Newspapers, February 4, 2025

Editor
All Rights Reserved - Maintained by MORE DESIGN STUDIO