Association of Professional Women Engineers of Nigeria, AGM award, election held in Lagos

L-r… Chairman of the Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Atinuke Owolabi; former President (APWEN) Engr Idiat Amusu; received award  Former President (APWEN) Engr Nwakaego   Ojukwu and Engr Zansi Adebowale, during the  Annual General Meeting award & Election of APWEN held in Lagos. on 27/8/2025.

L-r …Chairman of the Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Atinuke Owolabi;  Former President (APWEN) Engr Funmi Kadiri received an award from Former President (APWEN) Engr Nwakaego   Ojukwu.

 L-r … Chairman of the Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Atinuke Owolabi; Former Chairman (APWEN) Lagos State Engr Asida Laolu; received award from Former President (APWEN) Engr Nwakaego   Ojukwu and  Former Chairman (APWEN)   Engr Mary Afolayan.

L- r…  Chairman, Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Dr  Atinuke Owolabi; Chief Photographer Champion Newspapers, Chinyere Ikeanyi, received an award for Professional, Consistent, and impactful Coverage amplifying APWEN Lagos achievements from  Engr. Temitayo Okunoren- Makindipe .

L-r… Chief Photographer Champion Newspapers, Chinyere Ikeanyi; Senior Reporter Vanguard Newspapers, Ebunoluwa Sessou; Chairman, Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Dr  Atinuke Owolabi; Senior Editor  News Agency of Nigeria (NAN), Grace Alegba; Senior reporter The Guardian Newspapers, Victor Gbonegun, all with their award.

L-r …Chairman, Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Dr  Atinuke Owolabi;  presenting award to Young Engineers, a Graduate of Kwara State University, Miss Idayat Opeyemi; from Engr. Temitayo Okunoren- Makindipe .

L-r …Engr Rita Mekwunye ;  Engr Onyekachi Nnazor;  Engr Oluwashina Adebayo ;  Engr Suwebat Abubakar ; Chairman  (APWEN), Lagos Chapter, Engr Dr  Atinuke Owolabi; Engr Fatimoh Opeloyeru  ;  Engr Stella Taiwo and Engr  Oluwafumike Olowasolu , during the Annual General Meeting award & Election of APWEN held in Lagos. on 27/8/2025… PHOTOS :CHINYERE IKEANYI.

 

