Association of Professional Women Engineers of Nigeria, AGM award, election held in Lagos

L-r… Chairman of the Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Atinuke Owolabi; former President (APWEN) Engr Idiat Amusu; received award Former President (APWEN) Engr Nwakaego Ojukwu and Engr Zansi Adebowale, during the Annual General Meeting award & Election of APWEN held in Lagos. on 27/8/2025.

L-r …Chairman of the Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Atinuke Owolabi; Former President (APWEN) Engr Funmi Kadiri received an award from Former President (APWEN) Engr Nwakaego Ojukwu.

L-r … Chairman of the Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Atinuke Owolabi; Former Chairman (APWEN) Lagos State Engr Asida Laolu; received award from Former President (APWEN) Engr Nwakaego Ojukwu and Former Chairman (APWEN) Engr Mary Afolayan.

L- r… Chairman, Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Dr Atinuke Owolabi; Chief Photographer Champion Newspapers, Chinyere Ikeanyi, received an award for Professional, Consistent, and impactful Coverage amplifying APWEN Lagos achievements from Engr. Temitayo Okunoren- Makindipe .

L-r… Chief Photographer Champion Newspapers, Chinyere Ikeanyi; Senior Reporter Vanguard Newspapers, Ebunoluwa Sessou; Chairman, Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Dr Atinuke Owolabi; Senior Editor News Agency of Nigeria (NAN), Grace Alegba; Senior reporter The Guardian Newspapers, Victor Gbonegun, all with their award.

L-r …Chairman, Association of Professional Women Engineers of Nigeria (APWEN), Lagos Chapter, Engr Dr Atinuke Owolabi; presenting award to Young Engineers, a Graduate of Kwara State University, Miss Idayat Opeyemi; from Engr. Temitayo Okunoren- Makindipe .

L-r …Engr Rita Mekwunye ; Engr Onyekachi Nnazor; Engr Oluwashina Adebayo ; Engr Suwebat Abubakar ; Chairman (APWEN), Lagos Chapter, Engr Dr Atinuke Owolabi; Engr Fatimoh Opeloyeru ; Engr Stella Taiwo and Engr Oluwafumike Olowasolu , during the Annual General Meeting award & Election of APWEN held in Lagos. on 27/8/2025… PHOTOS :CHINYERE IKEANYI.

For a better society

_______________________________

Follow us across our platforms:

Instagram – https://www.instagram.com/championnewsonline/

Facebook – https://web.facebook.com/championnewsonline

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/champion-newspapers-limited/

https://x.com/championnewsng/

You can also like and comment on our YouTube videos.

https://youtu.be/QIBfD1tT80w?si=R4Qf3so2LxYu3GC2