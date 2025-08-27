28.5 C
August 27, 2025
Photo Gallery

Nigerian Society of Engineers, Ikeja Branch, dinner / award to round up Engineering week in Lagos

by Peter Anayo0119

L-r …Past National Chairman, Nigerian Institution of Environmental Engineers. (NIEE) Engr Sesan Odukoya; Engr  Muftah Osuolale; Chairman, Nigerian Society of Engineers (NSE)   Ikeja Branch, Engr Nimot Muili;  presenting award to the guest speaker, Dr Jacob Nwachukwu; Former Chairman (NSE) Ikeja, Engr Charles Akintola; during the dinner/award to round up  Engineering week organised by NSE Ikeja on 22/8/2025… PHOTOS: CHINYERE IKEANYI .

L-r… Head, COREN Lagos Regional office , Engr Tomide Akinnawo ; Former Chairman  , NICE . Engr Olawale Ayodele, Chairman, Nigerian Society of Engineers (NSE)   Ikeja Branch, Engr Nimot Muili, Former General Secretary (NSE) Ikeja Branch, Engr Remi Eko and Vice Chairman, Engr Rotimi Olubowale.

L-r…  Engr Christopher Ayo-Ariyo; Engr  Muftah Osuolale ; Chairman, (NSE)   Ikeja Branch, Engr Nimot Muili;  Engr Olumide Oduniyi ; former Chairman (NSE) Ikeja, Engr Charles Akintola .

L-r … Treasurer, Nigerian Society of Engineers (NSE)   Ikeja Branch, Engr Christiana Adeagbo;  Assistant Technical Secretary , Engr   Olubunmi Akinboboye;  Vice Chairman , Engr Rotimi Olubowale ; Chairman,  (NSE)   Ikeja Branch, Engr Nimot Muili;  Financial Secretary, Engr.Ahmadu  AL-Amen, Assistant General Secretary , Engr  Taiwo Olatinwo, YEFON  Coordinator , Engr Yusuf Abdulrasak.

Chairman (NSE) Ikeja Branch, Engr Nimot Muili, presented the award to the Vice Chairman/Chairman Planning Committee, Engr Rotimi Olubowale.

L-r …Oluwafunke Obisesan; Faith Utubor; Former General Secretary (NSE) Ikeja branch, Engr Remi Eko; Station Radio Broadcaster Jordan  FM, Mr Charles Ideho received an award from  Chairman, (NSE)   Ikeja Branch, Engr Nimot Muili.

L-r… YEFON  Coordinator, (NSE) Ikeja, Engr Yusuf Abdulrasak; Member NSE Ikeja,  Engr Ahmed Ayinla; Chairman, (NSE)   Ikeja Branch, Engr Nimot Muili; Engr Olumide Oduniyi, during the dinner/award to round up  Engineering week organised by NSE Ikeja on 22/8/2025… PHOTOS :CHINYERE IKEANYI.

 

