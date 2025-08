Young Engineer Forum of Nigeria, NSE Ikeja, Closing Ceremony of Power Systems Training held in Lagos

L-r… Principal Managing Consultant Smart Allegiance Profession Ltd, Chief Daramola Babalola, Host, Chairman Nigerian Society of Engineers (NSE) Ikeja Branch, Engr Nimot Muili, past Chairman Egbin Ikorodu Branch, Engr Bashiru Mohammed, Procurement Officer Fixonline, Chidinma Ndudi, during the Closing Ceremony of Power Systems Training organised by Young Engineer Forum of Nigeria (YEFON), NSE Ikeja Branch, held in Lagos on 2/8/2025.

L-r… Anchor, Coordinator of Young Engineer Forum of Nigeria (YEFON), in Lagos Ikeja, NSE, Engr Yusuf Abdurasak; Host, Chairman NSE Ikeja Branch, Engr Nimot Muili; Managing Director Today’s Technology Ltd, Adeleke Adeyemi; past Chairman Egbin Ikorodu Branch, Engr Bashiru Mohammed; Assistant Coordinator YEFON, NSE Ikeja Branch, Engr. Oluwatoyin Eniojukan and Technical Officer, YEFON and Engr. Awonuga Olawole.

L-r… Anchor, Coordinator of Young Engineer Forum of Nigeria (YEFON), in Lagos, Ikeja, NSE, Engr. Yusuf Abdurasak; Assistant Coordinator, YEFON, NSE Ikeja Branch, Engr. Oluwatoyin. Eniojukan, Managing Director, Today’s Technology Ltd, Adeleke Adeyemi; Head of Department I&C Egbin Power Plc, Engr Maitala Amos Zakainja; Human Resources Professional, Egbin Power Plc, Engr Olusegun Daramola; Host, Chairman, Ikeja Branch of The Nigerian Society of Engineers, Engr Nimot Muili, past Chairman, Egbin Ikorodu Branch, Engr Bashiru Mohammed and Engr Olubunmi Akinboboye.

Assistant Coordinator YEFON, NSE Ikeja Branch, Engr. Oluwatoyin. Eniojukan, addressing the participants.

L-r …Transmission Company of Nigeria, Ikeja West Area Control Center, Engr Alaba Adewale Benjamin; Fixonline Electric Limited, Oni Opeyemi Hassan and Head of Department I&C, Egbin Power Plc, Engr Maitala Amos Zakainja.

L-r: Moyotore Onabolu; Titilayo Bolaji; Daramola Olamide and Daramola Folami.

L-r… Membership Officer YEFON, NSE Ikeja Branch, David Emumejakpor; Assistant Technical Secretary. NSE, Ikeja Branch, Engr. Olubunmi E. Akinboboye; Human Resources Professional, Egbin Power Plc, Engr. Olusegun Daramola, Coordinator of Young Engineer Forum of Nigeria (YEFON), in Lagos, Ikeja, NSE, Engr. Yusuf Abdurasak and Technical Officer YEFON, Engr. Awonuga Olawole.

L-r… Coordinator of Young Engineer Forum of Nigeria (YEFON), in Lagos Ikeja, NSE, Engr Yusuf Abdurasak; Fixonline Electric Limited, Host, Chairman Branch, Engr Nimot Muili; Oni Opeyemi Hassan; Past Chairman Egbin Ikorodu Branch, Engr Bashiru Mohammed and Procurement Officer Fixonline, Chidinma Ndudi during the Closing Ceremony of Power Systems Training Organised by Young Engineer Forum of Nigeria (YEFON), NSE Ikeja Branch held in Lagos on 2/8/2025… Courtesy of Chinyere Ikeanyi.

For a better society

_______________________________

Follow us across our platforms:

Instagram – https://www.instagram.com/championnewsonline/

Facebook – https://web.facebook.com/championnewsonline

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/champion-newspapers-limited/

https://x.com/championnewsng/

You can also like and comment on our YouTube videos.

https://youtu.be/QIBfD1tT80w?si=R4Qf3so2LxYu3GC2