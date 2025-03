R-L …Alhaji Tajudeen Okoya; Chairman Eleganza Group Chief Rasaq Okoya and Mr Tunde Fagbenro, and others, during Eid – el- fitr, Muslim prayers to end the fasting period, at Oluwanisola Prayer ground in Eleganza Estate Ajah. on 30/4/2025… PHOTOS :CHINYERE IKEANYI.

From the 3rd right, CEO Eleganza Industrial City Chief Dr (Mrs.) Shade Okoya; Mrs Sara Okoya, Amina Okoya, and others.

L-R…Imam Marufudeen Akintola ; Chairman Eleganza Group Chief Rasaq Okoya; Alhaji Tajudeen Okoya; Alhaji Abdul Fatai Akande; Abdul wahab Okoya.

lmam Marufudeen Akintola, Leading Prayers, during Eid – El- fitr., Muslim prayers held at Oluwanisola Eleganza Estate Ajah.

Cross Section of Muslim Men praying at the Eid – el- fitr. at Oluwanisola Prayer ground in Eleganza Estate, Ajah.

L-r …CEO Eleganza Industrial City Chief Dr (Mrs.) Shade Okoya; Chairman Eleganza Group Chief Rasaq Okoya; Mr Usman Okoya his wife Mrs Farida Okoya during Eid – el- fitr. Muslim prayers to end the fasting period.

L-R …Olamide Okoya ; Mr Usman Okoya, Chief Dr (Mrs.) Shade Okoya and Mrs Farida Okoya.

L-R …Alhaji Tajudeen Okoya; Top Socialite Madam Jokotade Oni and Chief Gbenga Obasa.

L-R… Chairman Eleganza Group Chief Rasaq Okoya; Alhaji Tajudeen Okoya and Alhaja Rasheedat Okoya.

Cross Section Of Faithfull Muslims Women Praying to end the fasting period during Eid – el- fitr , held at Oluwanisola Eleganza Estate Ajah in Lagos, 30/3/2025…PHOTOS :CHINYERE IKEANYI.

For a better society

_______________________________

Follow us across our platforms:

Instagram – https://www.instagram.com/championnewsonline/

Facebook – https://web.facebook.com/championnewsonline

LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/champion-newspapers-limited/

https://x.com/championnewsng/

You can also like and comment on our YouTube videos.

https://youtu.be/QIBfD1tT80w?si=R4Qf3so2LxYu3GC2